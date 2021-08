Unbekannte Personen beschädigten in der Oranienburger Straße in Gransee gleich zehn Wahlplakate verschiedener Parteien. Neun Wahlplakate, welche in einer Höhe von zirka 2,50 Meter an einem Mast angebracht sind, wurden mittels weißer Farbe großflächig beschmiert.

Polizei leitet Verfahren ein

Ein am Boden befindlicher Wahlaufsteller wurde ebenfalls mit weißer Farbe versehen. Der Tatzeitraum ist der Polizei nicht bekannt. Es erfolgte umgehend eine Information an die einzelnen Parteien über die örtlichen Wahlkreisbüros sowie Anzeigenaufnahmen, teilte die Polizeiinspektion Oberhavel am Freitag mit.