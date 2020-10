Als sie an der Brücke über der alten Havel in Krewelin mit einem Magneten im Kanal angelten, fand eine Gruppe Kinder am Samstagabend eine verrostete Mörsergranate.Die Brücke musste für knapp zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Die Munition wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst übernommen.