Noch hat die Saison im Ziegeleipark Mildenberg coronabedingt nicht begonnen, da denkt das Team des Parks bereits an die mögliche Großveranstaltung im Sommer. Die 18. Faszination Technik soll nach derzeitigen Planungen am 21. und 22. August stattfinden. Seit Jahren entwickelt sich die Veranstaltung auch zu einem Treffen der Oldtimer-Liebhaber der Region. Die Beliebtheit will das Team noch steigern und ruft schon jetzt zu dem Fotowettbewerb „Dein Oldtimerstar“ auf, bei dem alte Schätzchen in Szene gesetzt werden sollen. Die Sieger werden voraussichtlich bei der 18. Faszination Technik im August prämiert.

Ein Wochenende auf dem Hausboot und ein Fotoshooting

Corona in Oberhavel Mildenberger Dampfspektakel muss voraussichtlich abgesagt werden Mildenberg Nicht nur ein Wochenende auf dem Hausboot für zwei bis vier Personen gibt es zu gewinnen, sondern hat auch die Chance, das Werbemotiv für die Faszination Technik im nächsten Jahr zu werden. Obendrein gibt es ein professionelles Fotoshooting mit dem Oldtimer vor der Industriekulisse des Ziegeleiparks. Einsendeschluss ist der 30. Juni dieses Jahres. Teilnehmen kann jeder mit einem Foto eines Oldtimers, insbesondere ein Kraftfahrzeug, das mindestens 30 Jahre alt ist. Bewertet wird unter anderem, wie der Oldtimer in Szene gesetzt wird: die genialste Perspektive, die atemberaubendste Location oder das einfallsreichste Setting. Alle eingereichten Bilder werden über die Social-Media-Kanäle und die Webseite www.ziegeleipark.de/oldtimerstar veröffentlicht. Auf der Website gibt es auch weitere Informationen zum Wettbewerb.

Besucher stimmen über das schönste Motiv ab

Im Juli kann dann die Community über die Homepage abstimmen. Eine Auswahl der eingereichten Fotos können als großformatige Installation auf dem Gelände des Ziegeleiparks bestaunt werden, auch dort kann abgestimmt werden. Die fünf bestbewerteten Bilder kommen in die Endauswahl. Eine vom Ziegeleipark festgelegte Jury wird aus dieser den Sieger am 21. und 22. August küren. Der Fotowettbewerb kann unabhängig von eventuellen Einschränkungen durch die Pandemie durchgeführt werden, da die Teilnahme komplett kontaktlos über die Homepage abgewickelt wird. Sollte die Siegerehrung sowie die 18. Faszination Technik in diesem Jahr wegen Corona abgesagt werden müssen, besteht die Möglichkeit, den Sieger anderweitig bekanntzugeben. Die großformatige Installation der eingereichten Fotos im Park kann unabhängig von Veranstaltungen von allen Besuchern des Ziegeleiparks Mildenberg gesehen werden.