Wer macht den so etwas? Am Sonntag haben bislang unbekannte Personen in der Kapelle vom Schloss und Gut Liebenberg eine Spendenbox aufgebrochen und die Geldscheine verschwinden lassen. Dieser Frevel muss, wie die Polizei am Dienstag mitteilt, in der Von Sonnabend, 16 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, geschehen sein.

Der Schaden beläuft sich auf zirka 100 Euro. Die Polizei ermittelt.