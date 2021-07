Das ist nicht der erste Fall in Löwenberg. Jetzt schlugen die Discounter-Taschendiebe wieder in Löwenberg zu – und zwar gleich doppelt. Zunächst erwischte es Donnerstag gegen 9 Uhr einen 83-jährigen Kunden, der bei Netto an der Granseer Straße einkaufte. Hier verschwand eine Geldbörse. Wie das Opfer angab, habe ihn im Kühlbereich des Lebensmittelladens ein etwa 40-jähriger Deutscher mit einem rotem Oberteil von hinten angesprochen und i...