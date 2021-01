Scharf auf Ortstafeln der Stadt Zehdenick waren unbekannte Diebe. Sie trieben ihr Wesen von Freitag zu Sonnabend und ließen insgesamt fünf dieser gelben fünf Ortsschilder mitgehen. Ein Ortsschild konnte in Zehdenick aufgefunden werden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie gibt die Schadenshöhe mit 2000 Euro an. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301 8510 entgegen.