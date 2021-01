Ein Moped der Marke „Simson 51“, diverses Werkzeug sowie Zigaretten stahlen Diebe in der Nacht zum Sonntags aus einer Scheune in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Zehdenick. Die Täter hebelten dafür das Aufhängeschloss auf. Die Schadenshöhe wird mit runf 1.500 Euro angegeben.

Ermittelt wird zum Verdacht des besonders schweren Diebstahls.