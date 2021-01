Unbekannte hatten es in Zehdenick der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag auf eine der beliebten Simsons abgesehen. Die Täter haben das Moped, das in der Philipp-Müller-Straße von einem Innenhof stand, gestohlen. Dabei handelt es sich um eine Simson SR50 in der Farbe weinrot mit dem Versicherungskennzeichen 646JPL. Der Schaden beläuft sich Angaben der Polizei von Sonntag auf 2.000 Euro. Die Fahndung wurde eingeleitet.