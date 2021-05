Begonnen hatte alles an einer Tankstelle in der Berliner Straße in Fürstenberg. Eine 85-Jährige wurde beobachtet, wie sie einen großen Schluck aus der Flasche nahm und dann ins Auto stieg und davonfuhr. Der Zeuge meldete das der Polizei, sagt Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Die Szene spielte...