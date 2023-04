In der Nacht dürften einige Fürstenberger mit einem Schrecken aufgewacht sein.

Ein lauter Knall war weithin in der Innenstadt zu hören. In der SB-Filiale der Berliner Volksbank in der Brandenburger Straße 14 wurde von Unbekannten ein Geldautomat gesprengt.

Polizei ermittelt in Fürstenberg

Zum Vorgang sagt die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen nicht viel. Zwischen 2 und 3 Uhr sollen die Täter die Sprengung eingeleitet haben. Ob sie dabei erfolgreich waren, mit dieser Aussage hält sich die Polizei zurück.

Jedoch sei man am Freitagvormittag noch vor Ort, um Spuren zu sichern und die Ermittlungen fortzuführen. Eine Festnahme sei im Zusammenhang mit der Sprengung nicht erfolgt.

Sprengung auch in Liebenwalde

Einen ähnlichen Vorfall hatte es vor wenigen Wochen in Liebenwalde gegeben. Am 22. März führte eine Explosion zu erheblichen Zerstörungen in der Ernst-Thälmann-Straße Diebe hatte es auch dort auf den Geldautomaten der Volksbank-Filiale abgesehen.