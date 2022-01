Zu einer Schlägerei wurde die Polizei am Mittwochabend gegen 21 Uhr in die Zehdenicker Ziegeleien gerufen. Aus einem verbalen Streit zwischen zwei Männern entwickelte sich eine Schlägerei. Dabei schlug ein 45-jähriger Mann zweimal mit einem Schlagstock auf den Unterkörper des 45-jährigen Streitgegners.

Um sich zu wehren, schlug dieser den anderen wiederum mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt Striemen am Oberschenkel und eine kleine blutende Wunde an der Hand. Der Beschuldigte trug eine leichte Rötung an der linken Wange davon.

Eine medizinische Versorgung wurde von beiden abgelehnt. Der Schlagstock wurde sichergestellt und gegen beide Männer eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Wie es zu dem Streit am Zehdenicker Ziegeleiweg kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.