Eine böse Überraschung erlebten Hausmeister und Lehrer am Mittwoch (4. Oktober) nach einem langen Wochenende: Als die Tür zum großen Foyer geöffnet wurde, stand das Wasser dort knöcheltief, Wasser rauschte die Treppe hinunter. Erst vor einem Jahr war der Neubau der Exin-Förderschule an der Industriestraße in Zehdenick feierlich eröffnet worden.

Der Landkreis als Träger der Förderschule hat auf Nachfrage bestätigt, dass es eine Havarie im Schulgebäude gibt: „Im Sanitärbereich in der ersten Etage ist es in den vergangenen vier Tagen zu einem Wasserschaden gekommen. Das Wasser lief bis ins Foyer der Schule im Erdgeschoss. Etwa drei Zentimeter hoch stand es am Mittwochmorgen“, teilte Kreissprecherin Mandy Oys auf Nachfrage mit.

Schülerinnen und Schüler mussten zu Hause bleiben

Die Feuerwehr Zehdenick war gegen 6.30 Uhr alarmiert worden, um das im Foyer stehende Wasser abzupumpen. Noch ist aber nicht absehbar, wann der Schaden an der Hausinstallation behoben sein wird.

„Die Schülerinnen und Schüler konnten größtenteils rechtzeitig zu Hause benachrichtigt werden, bevor sie sich auf den Weg zur Schule machten. Die Exin-Förderschule bleibt vorerst bis einschließlich Freitag für den Schulbetrieb geschlossen“, teilt Oys weiter mit.

Am späten Mittwochvormittag lief Wasser aus dem ersten Stock des neuen Schulgebäudes noch immer über die Treppe ins Foyer. Im Hausflur tropfte Wasser von der Decke. Mit Eimern und Wischlappen wurde versucht, die Feuchtigkeit aufzuhalten. Schulleiter Sven Hagen wollte sich vor Ort nicht zu dem Vorfall äußern und verwies an den Landkreis Oberhavel.