Nach jahrelangem Streit um die Bushaltestellen an der Verlängerten Ackerstraße in Zehdenick bahnt sich jetzt eine Lösung an. Aus Gründen der Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger sollen die Haltestellen zur Castrop-Rauxel-Allee verlegt werden, und zwar zum Fahrplanwechsel der Oberhavel Verke...