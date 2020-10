Wieder komplett ist die Revierpolizei in Zehdenick nach dem Ausscheiden von Jorg Entrich im Frühjahr dieses Jahres. Am Dienstag hat Revierleiter Thomas Kreutzmann Entrichs Nachfolger vorgestellt: Der 49-jährige Volker Dunkel aus dem Landkreis Barnim komplettiert seit 1. Oktober das Revierpolizisten-Trio in Zehdenick. Der Seiteneinsteiger kam erst 2008 zur Polizei. Eine Stellenausschreibung hatte damals sein Interesse geweckt. Nach bestandenem Sport- und Intelligenztest erfolgte die zweieinhalbjährige Ausbildung für den mittleren Dienst bei der Polizei in Oranienburg.

Seiteneinsteiger mit viel Lebenserfahrung

Mit dem Abschluss in der Tasche kam Volker Dunkel im Jahr 2011 zum Streifendienst nach Gransee, war also auch schon in Zehdenick tätig und kennt Land und Leute. Noch zu Entrichs Zeiten machte er bei dem erfahrenen Revierpolizisten im Frühjahr dieses Jahres ein dreiwöchiges Praktikum. Dass man sehr selbstständig arbeitet und sich dabei den Dienst auch noch selbst einteilen kann, habe ihn an dieser verantwortungsvollen Tätigkeit sehr gereizt.

Ansprechpartner für die Bürger im Norden der Havelstadt

Volker Dunkel ist der Ansprechpartner für die Bürger im nördlichen Teil der Kernstadt. Die Havel stellt dabei die Grenze des Reviers da. Die Stadtteile Neuhof und Siedlung II gehören noch dazu. Alles was südlich der Havel liegt, gehört zum Revier von André Vergin. Für die Ortsteile hingegen ist seine Kollegin Manuela Woidtke zuständig. Bei der Tätigkeit als Revierpolizist komme es vor allem darauf an, viel mit den Bürgern zu sprechen. Zu Fuß, mit dem Fahrrad und gelegentlich auch mit dem Streifenwagen wird er in seinem neuen Revier zukünftig viel unterwegs sein.

Präventionsarbeit an Schulen und Kitas

Bislang seien ihm die Zehdenicker meist respektvoll begegnet. Wobei er aber auch schon die andere Seite der Medaille kennengelernt habe. Respektloses Verhalten insbesondere von Jugendlichen, besonders wenn Alkohol im Spiel ist. Um die Akzeptanz für seine Tätigkeit zu erhöhen, setzt Volker Dunkel wie sein Vorgänger auf Präventionsarbeit, insbesondere in Kindertagesstätten und Schulen, coronabedingt sei diese Tätigkeit zurzeit allerdings sehr eingeschränkt.

Vorstellig wurde der Polizeiobermeister, der drei erwachsene Kinder hat und geschieden ist, zwar noch nicht bei Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos). Sehr wohl aber gab es schon Kontakte zu den Fachämtern der Stadtverwaltung: Ordnungsamt, Fundbüro und Einwohnermeldeamt. Seinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen, dazu bleibt ihm ja noch viel Zeit, ist er doch gerade einmal drei Wochen im Amt und davon auch noch eine Woche im Urlaub gewesen.

Berufsanfänger wären für diesen Job eher ungeeignet

Revierleiter Thomas Kreutzmann ist froh, die Stelle in Zehdenick relativ schnell neu besetzt zu haben. Bei weitem nicht jeder Polizeibeamte sei für diese Ausgabe geeignet. Denn es gehöre vor allem viel Lebenserfahrung dazu, um als Revierpolizist tätig zu werden. Mit einem 25-jährigen Berufsanfänger könne er die Stelle deshalb eher nicht besetzen. Kreutzmann, der selbst erst seit Anfang August dieses Jahres neuer Revierleiter in Gransee ist, schätzt an Volker Dunkel, dass dieser ruhig, kompetent und entscheidungsfreudig ist und außerdem viel Wert auf Bürgernähe lege. Das seien wichtige Voraussetzungen für diese Tätigkeit. „Er ist hier gut aufgehoben“, findet Kreutzmann. Wobei Volker Dunkel selbst zu bedenken gibt, dass er in große Fußstapfen getreten ist. Schließlich habe sein Vorgänger diese Tätigkeit rund 30 Jahre lang in Zehdenick ausgeübt. Wer ein Anliegen hat, das er mit seinem Revierpolizisten besprechen wolle, habe dazu jeden Dienstag von 15 bis 18 Uhr Gelegenheit. Dann ist Sprechtag der Revierpolizei im Rathaus am Markt. Darüber hinaus können sich die Bürger vertrauensvoll an die Wache in Gransee wenden.