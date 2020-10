Turnhallen-Konferenz: Am 25. Juni präsentierte der Landesbetrieb Straßenwesen in der Mehrzweckhalle mehrere Optionen. Die Mittel-Varianten fanden keine Befürworter. Am lautstärksten votierten die Tunnel-Fans, allerdings hat das Votum keine juristische Bedeutung. © Foto: Matthias Henke