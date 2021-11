Auch vier Tage nach dem tragischen Unfall am Sonnabend (30. Oktober) am unbeschrankten Bahnübergang in Grieben, bei dem zwei Menschen sterben , liegen nach Auskunft der Polizei noch keine Ergebnisse zum Unfallhergang vor. „Das kann mitunter Tage oder sogar Wochen dauern“, sagte Philipp Mahncke v...