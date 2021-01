Im Fürstenberger Rathaus ist am Donnerstagvormittag die Telefonanlage ausgefallen. Das bestätigt Anne Dörnbrack von der Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Die Stadtverwaltung sei deshalb derzeit telefonisch nicht zu erreichen. „Eine Fachfirma wurde umgehend mit der Beseitigung der Störung beauftragt“, erklärt die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Man hoffe, möglichst schnell wieder telefonisch erreichbar zu sein und bittet die Bürger und Bürgerinnen um die Kontaktaufnahme per E-Mail, Fax oder persönlich.

Die Kontakte der Mitarbeitenden finden Bürger auf der Webseite der Stadt. www.fuerstenberg-havel.de.

Allgemeine Anfragen können an Kerstin Gerstendörfer, sie sitzt im Vorzimmer des Bürgermeisters Robert Philipp gerichtet werden. Die E-Mail-Adresse lautet: kerstingerstendoerfer@ stadt-fuerstenberg-havel.de.

In Notfällen (!) ist die Stadtverwaltung unter 0172 3182363 erreichbar, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung bitten um Verständnis für die Unannehmlichkeiten und hoffen, dass die Störung rasch behoben wird.