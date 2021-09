Die Blicke gingen nach oben. Die Palette am Himmel präsentierte sich fahl, blass, schiefergrau, aschfarben. 50 Schattierungen von Grau. Doch die Teilnehmenden der Tour de MOZ ließen sich von der Eintönigkeit am Firmament nicht abschrecken. Rund 50 Menschen nahmen am Sonnabend an der Fontane-Tour ...