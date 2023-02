So groß war das Interesse an einem kommunalpolitischen Thema in Zehdenick schon lange nicht mehr: Im übervollen Ratssaal haben rund 70 Anwohner des Zehdenicker Stadtteils Neuhof ihren Unmut über die Pläne Berliner Investoren zum Ausdruck gebracht, die eine Ferienhaussiedlung am Eichlerstich erri...