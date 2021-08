Neue Küche, neues Personal und große Ambitionen: Das Gut Boltenhof hat in Sachen Gastronomie viel vor und will den beiden bekannten Gourmettempeln „Alte Schule“ in Fürstenhagen, ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern, und „Altes Forsthaus“ Strelitz (beide Mecklenburg-Vorpommern) in der Region nacheifern. Dass Sterne-Küche auch in der tiefsten Provinz funktioniert, haben die bereits etablierten Häuser gezeigt. So soll allein das Fors...