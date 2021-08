Ein Unfall mit geringem Sachschaden hatte für einen Freizeitkapitän unerwartete Folgen. Er durfte seine Fahrt auf der Havel nicht fortsetzen. Was war passiert?

Im Leerlauf Sportboot gerammt

Ein 70-jähriger Freizeitkapitän eines Charterbootes wartete am Montagmittag im Vorhafen der Schleuse Steinhavelmühle auf eine Schleusung in Fahrtrichtung zum Menowsee. Ein Sportboot stand direkt vor dem Charterboot. Zur Vorbereitung auf die Einfahrt in die ...