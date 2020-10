„Wir sind der Grund“ steht auf selbstgemalten Schildern, die Kinder in Grieben hochhalten. Außerdem haben sie gebastelte Tempo-30-Verkehrsschilder um den Hals hängen. So wird auf einem Blick klar, um was es geht. Am Dienstagnachmittag haben sich rund 30 Kinder, ihre Eltern, aber auch Anwohner,...