Gleich mit zwei Verkehrsprobleme in Zehdenick werden sich die Stadtverordneten bei ihrer Sitzung am Donnerstag, 15. April, beschäftigen müssen. So fordert die SPD-Fraktion zur Schulwegsicherung eine Querungshilfe für Fußgänger auf der Friedrich-Engels-Straße (B 109) auf Höhe des Abzweiges Gr...