Gerade erst haben die Zehdenicker Stadtverordneten die Betreibung des Waldbades für die nächsten fünf Jahre an einen privaten Verein vergeben, da überrascht die Verwaltung der Havelstadt mit einer Ankündigung, die nicht nur erhebliche Auswirkungen auf das Freibad, sondern auch auf viele Haushalte im Zehdenicker Norden haben könnte: Das Abpumpen des Wassers aus dem ehemaligen Tonstich soll, zumindest zeitweise, eingestellt werden.

Verwaltung ist sich selbst nicht über die Folgen im Klaren

Freizeit Verein Familienbad Zehdenick ist neuer Betreiber vom Waldbad Zehdenick Dabei ist sich die Verwaltung selbst nicht ganz sicher, welche Auswirkungen es konkret haben wird, den Wasserstand nach und nach um einen halben Meter anzuheben. „Die Stadtverwaltung empfiehlt einen stufenweisen Anstieg des Wasserstandes von derzeit 44,35 Meter um 50 Zentimeter auf einen Pegelstand von 44,85 Meter durch zeitweises Abschalten der Pumpe am Waldstich“, heißt es in einer Beschlussvorlage, mit der sich am kommenden Mittwoch in einer Hybridsitzung die Mitglieder des städtischen Bauausschusses beschäftigen sollen. Die Sitzung findet ab 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in der Parkstraße 3 statt.

Fachbereich behält die Auswirkungen im Auge

„Ziel dieser Maßnahme ist es, die tatsächlichen Auswirkungen eines Anstiegs des Pegelstandes zu beobachten“, kündigt der Fachbereichsleiter „Bürgerservice“ in der Stadtverwaltung Zehdenick, Fred Graupmann, an.

Seit dem Ende des Tonabbaus in den 1990er-Jahren wird der Waldstich künstlich auf einem Wasserstand von rund 1,50 Meter unter dem Havelniveau durch das Pumpen des Wassers in den sogenannten Zehnbrückengraben gehalten. Gemäß Durchflussmessungen an der Pumpe werden jährlich bis zu 1,5 Millionen Kubikmeter Wasser abgepumpt. Die jährlichen Kosten dafür belaufen sich auf rund 8000 Euro. Beim Betreiben der Pumpen sollen vor allem Energiekosten anfallen, aber auch das Warten der Pumpe gibt es nicht umsonst. Das Geld wird von der Allgemeinheit über den Haushalt der Kommune aufgebracht. Was über Jahrzehnte gängige Praxis war, soll nun plötzlich nicht mehr notwendig sein.

Zusammenhang mit Kellervernässung nicht bewiesen

Die Verwaltung räumt ein: „Grund für das Abpumpen sind Befürchtungen von Anliegern in Neuhof, dass das Ansteigen des Wasserstandes im Waldstich Kellervernässungen verursacht.“ Doch offenbar bilden sich die Neuhofer das nur ein, womöglich gibt es ganz andere Gründen für das regelmäßig wiederkehrende Vernässen der Keller.

Keine Auswirkungen auf den Badebetrieb erwartet

„Nach Einschätzung der Verwaltung besteht kein Zusammenhang zu nassen Kellern. Es gibt keine rechtliche Verpflichtung der Stadt Zehdenick, die Wasserhaltung aufrecht zu halten“, betonen die Verantwortlichen in der Verwaltung. Dass das schrittweise Anheben des Wasserpegels gravierende Auswirkungen auf den Badebetrieb haben könnte, hält die Verwaltung allerdings für unwahrscheinlich: „In den vergangenen Jahren wurden Schwimmstege auf dem Gelände des Waldbades errichtet. Diese erlauben ein Anstieg des Wasserstandes um zirka 50 Zentimeter, ohne Schaden zu nehmen“, heißt es beschwichtigend. Eine durch die Jahreszeiten bedingte Schwankung des Pegels haben Anwohner immer wieder beobachtet, weshalb bei der Wahl der aus Kunststoffelementen bestehenden Stege darauf bereits Rücksicht genommen wurde.