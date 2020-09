Ein kleines Mädchen ist am Freitagmorgen bei einem Unfall an der Nauener Straße in Velten verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte das zweijährige Kind gegen 17 Uhr in Begleitung der 16-jährigen Schwester die Straße überquert. Dabei übersahen sie offenbar einen Skoda, der von einer 45-jährigen Berlinerin gesteuert wurde. Die Frau fuhr das Mädchen, das mit einem Fahrrad unterwegs war, an. Das Kind wurde leicht verletzt und von seiner Mutter ins Krankenhaus gebracht.