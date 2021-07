In einer groß angelegten Aktion haben Bundespolizei und Brandenburger Polizei am Montag acht Orte in Brandenburg durchsucht. Der Einsatz stand in Zusammenhang mit einer Reihe von Angriffen auf Fahrkartenautomaten. Insgesamt wirft die Polizei mehreren Tatverdächtigen 17 Straftaten vor – eine davo...