Pendlern in Oberhavel, die sich auf den Zug verlassen, drohen neue Unannehmlichkeiten. Diesmal betrifft es die Regionalbahn RB20, die von montags bis freitags zwischen Oranienburg, Hennigsdorf und Potsdam verkehrt. Die Deutsche Bahn teilte am Mittwoch (30. August) mit, dass zwischen Hennigsdorf und Oranienburg für drei Wochen keine Züge fahren werden.

Die Sperrung des Streckenabschnitts beginnt bereits am Freitag, 8. September. Ab 20.30 Uhr bis Betriebsschluss fallen die Verbindungen in beiden Richtungen aus. Richtig ernst wird es aber ab Montag, 11. September. Dann sind auch alle Berufspendler betroffen. Von diesem Tag an bis einschließlich Freitag, 29. September, verkehrt kein Zug zwischen Oranienburg und Hennigsdorf.

RB20 fällt aus: S-Bahn und Ersatzbus benutzen

Für die Bahnkunden entstehen erheblich längere Fahrzeiten. Das liegt daran, dass kein direkter Schienenersatzverkehr zwischen den beiden Städten angeboten wird. Wer dennoch zwischen Oranienburg und Hennigsdorf pendeln will, muss in Hohen Neuendorf umsteigen. Laut Auskunft der Deutschen Bahn muss zwischen Hohen Neuendorf und Oranienburg die S-Bahn-Linie S1 benutzt werden. Ab Bahnhof Hohen Neuendorf in Richtung Hennigsdorf verkehrt ein Bus als Schienenersatzverkehr. Dieser hält in Hohen Neuendorf auch an der Ecke Karl-Marx-/Kurt-Tucholsky-Straße als Ersatz für den Bahnhalt Hohen Neuendorf-West.

In den Bussen des Ersatzverkehrs ist die Beförderung von Fahrrädern, Rollstühlen und Kinderwagen nur eingeschränkt möglich, wobei Fahrräder Nachrang haben, teilt die Bahn mit. Im Einzelfall entscheide das Buspersonal über die Mitnahme von Rädern.

Grund für Einschränkungen sind Arbeiten am Stellwerk

Zwischen Hennigsdorf und Potsdam gibt es keine Einschränkungen. Auf diesem Abschnitt verkehrt die Regionalbahn RB20 wie gewohnt.

Als Grund für die mehrwöchige Sperrung werden Arbeiten an den elektronischen Stellwerken in Birkenwerder angegeben.