Hennigsdorfs Sozialdemokraten setzten auf jungen Nachwuchs: In einer Videokonferenz, an der am Donnerstag 14 Mitglieder teilnahmen, ist der aus Falkensee stammende Finn Kuhne einstimmig als SPD-Kandidat für den Wahlkreis Oberhavel/Osthavelland zur Bundestagswahl am 26. September empfohlen worden.Da...