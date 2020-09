Wieder wurde ein Baucontainer aufgebrochen, wieder sind Maschinen verschwunden – diesmal an der L 172 in Velten. Um 7 Uhr am Mittwoch bemerkten Arbeiter den Diebstahl.

Sie kamen zur Baustelle und fanden den aufgebrochenen Baucontainer an der Wagnerstraße vor, in dem ihr Arbeitsgerät gelagert war.

Schneidgerät verschwunden

Gestohlen wurden laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach Maschinen im Wert von rund 5000 Euro. Darunter sind eine Verdichterplatte, Stampfer und Schneidgerät.

Die Kriminaltechniker sicherten die Spuren vor Ort, so Feierbach.