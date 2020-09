"Was, ihr habt noch nicht für den neuen Hennigsdorfer Bürgerhaushalt abgestimmt? Dann aber los!", scheint der Katta mit großen Augen zu fordern. Bis zum 2. Oktober können in der Hennigsdorfer Stadtinformation oder per Briefwahl noch Punkte vergeben werden, weiß Daniel Eggers, der für den Bürgeretat zuständig ist. © Foto: Heike Weißapfel