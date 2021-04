Wegen einer Rauchwolke über dem Bernsteinsee wurden Feuerwehr und Polizei am Donnerstagnachmittag alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, stand ein Holzschuppen auf dem Gelände der Veltener Wasserskianlage in Flammen, bestätigt Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Freitag.

Ersatzteillager der Wasse...