Eine hochschießende Flamme hat am Mittwochabend (2. November) an der Hohenschöppinger Straße in Höhe der Ampelkreuzung Kanalstraße für Aufregung und Beunruhigung in Velten gesorgt. Gegen 19.30 Uhr ging deshalb auch ein Anruf bei der Feuerwehr in Velten ein. „Ein Bürger hat uns alarmiert“,...