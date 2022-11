Unbekannte haben in der Nacht zum 17. November in Hennigsdorf gezündelt, teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Oranienburg in den Morgenstunden mit.

In der Friedhofstraße und in der Reinickendorfer Straße zündeten sie Mülltonnen an. Bei dem Feuer in der Reinickendorfer Straße sei ...