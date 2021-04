An der Ecke Luisenstraße und Mühlenstraße 31 in Velten musste am Donnerstag kurzfristig der Gehweg aus Sicherheitsgründen auf unbestimmte Zeit gesperrt werden. Das teilt Stadtsprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer mit. Es drohten Steine von dem abbruchreifen Gebäude in der Mühlenstraße auf den Gehweg herabzufallen, so die Begründung.

An der Stelle soll später eine neue Kita entstehen

Die Stadt werde Maßnahmen am Gebäude ergreifen, um die Umgebung zu sichern, so Steinicke-Kreutzer weiter. Auf diesem städtischen Grundstück soll künftig der Neubau einer weiteren städtischen Kita entstehen. Aktuell steht aber noch kein Termin für den Abriss der Gebäude fest.