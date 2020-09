Am Montagabend, gegen 23.20 Uhr, ist es zu einer Auseinandersetzung in der Kirchstraße in Hennigsdorf zwischen einem 32-jährigen Mann und einem 40-jährigen gekommen. Der zunächst verbale Streit endete in einem körperlichen Übergriff, woraufhin der 40-Jährige zu Boden ging und durch den anderen offenbar am Boden liegend getreten wurde.

Mann stiehlt Handy und rennt weg

Der 40-Jährige verlor dabei sein Handy, welches der 32-Jährige nahm und wegrannte. Polizeibeamte stellten den Mann und durchsuchten ihn. Das Diebesgut trug er bei sich. Er wurde in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten zu verhindern. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, weil dieser offenbar vor dem Übergriff Alkohol getrunken hatte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Raub.