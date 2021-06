Schnell mal ein privates Geschäft unter freiem Himmel abschließen: Dafür hatten sich am Freitagnachmittag zwei Männer in der Ohmstraße in Hennigsdorf getroffen. Ein 35-Jähriger wollte einem 28-Jährigen – beide Männer stammen aus Oberhavel – eine Spielekonsole verkaufen. „Doch der Käuf...