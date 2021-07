Eine böse Überraschung erwartete einen Motorradbesitzer am Sonntag (4. Juli) gegen Mittag in einer Tiefgarage am Lindenring in Nieder Neuendorf. Seine Maschine war weg, wie lange schon, steht nicht genau fest. Der Schaden ist hoch, denn das Krad war noch fast neu.

Wie die Polizei berichtet, handelt es sich um ein blau-weißes Motorrad der Marke BMW. Das Zweirad vom Typ 1250 SG hat das amtliche Kennzeichen OH-SX 5. Die Erstzulassung stammt aus dem Jahr 2019. Das Motorrad stand seit 18. Juni gesichert in der Garage.

Der Besitzer stellte den Diebstahl am Sonntag fest. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 20.000 Euro. Nach dem Fahrzeug wird jetzt gefahndet.