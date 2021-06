Unbekannte haben sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem Geschäftsgebäude in der Neuendorfstraße in Hennigsdorf verschafft. Wie sich herausstellte, waren gleich mehrere Mietparteien in dem Haus betroffen. Das teilte die Polizei mit.

In den Büros, dessen Mieter den Einbruch zuers...