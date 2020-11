Zwei Unbekannte haben am Sonnabend um 10.20 Uhr in Velten eine 67-jährige Frau, die mit dem Rollator in der Breiten Straße unterwegs war, bestohlen.

67-Jährige wurde abgelenkt

Die laut Polizei asiatisch aussehenden Personen lenkten die Frau ab und griffen in einem unbemerkten Moment in die Einkaufstasche, die am Griff hing. Sie erbeuteten die Geldbörse, in der sich etwas Geld und persönliche Dokumente befanden. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß.