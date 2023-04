Eigentlich lässt sich für die Verteidigung nicht(s) mehr herausholen. Was beantragt werden konnte, wurde als Beweisantrag gestellt. Was sich bezweifeln ließ, wurde in Zweifel gezogen. Dennoch blieben am Mittwoch im Prozess um den Mord an Celil B. aus Hennigsdorf vor dem Berliner Landgericht die e...