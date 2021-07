Montagmorgen, 6.30 Uhr: Bei der Polizei geht die Meldung ein, dass in der Nacht an der Nauener Straße in Hennigsdorf mehrere Schüsse abgegeben wurden. Nachbarn haben die Beamten alarmiert. Drei Streifenwagen rücken an.

Mutmaßlicher Schütze wird Sanitätern übergeben

Die Beamten finden den Mann...