Nach einer Honda CBR 650 fahndet die Polizei seit Freitag. Das Motorrad in den Farben rot und weiß ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (22. zu 23. April) in Hennigsdorf gestohlen worden.

In der Nacht verschwunden

Der 21-jährige Besitzer hatte seine Maschine mit dem Kennzeichen OHV-W 310 und dem zusätzlichen Saisonvermerk 03-11 am Donnerstagabend an der Falkenstraße abgestellt. Als er am Freitagmorgen nach dem Bike schaute, war es verschwunden. Auch eine Suche in der Umgebung ergab keinen Erfolg. Daraufhin meldete er den Diebstahl bei der Polizei. Die Honda hat ein Wert von rund 6100 Euro.