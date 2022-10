Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Hennigsdorf ist am Sonntag gegen 16 Uhr von vier Jugendlichen verletzt und ausgeraubt worden. Die ebenfalls jugendlichen Täter - drei Jungen und ein Mädchen - flüchteten anschließend mit der S-Bahn nach Berlin.

Gegen 21.45 Uhr erschien der Betroffene auf dem Polizeirevier in Hennigsdorf und berichtete, was ihm und seinem 17-jährigen Freund widerfahren war. Demnach hielten sich die beiden Hennigsdorfer gegen 16 Uhr auf einem Spielplatz an der Parkstraße auf, als sie aus der Gruppe der vier Jugendlichen heraus aufgefordert wurden, Zigaretten und Bargeld auszuhändigen. Dabei sollen sich zwei Jungen aus der Vierer-Gruppe als die Anführer entpuppt und dabei auch eine Waffe eingesetzt haben, teilte Polizeisprecherin Christin Sorban mit. Außerdem hätten sie ihre Opfer mit Schlägen und Tritten eingeschüchtert.