Eigentlich sollte die Autobahn A111 zwischen den Anschlussstellen Stolpe (Hennigsdorf) und Waidmannsluster Damm in Berlin-Reinickendorf ab Montag, 4. September, wieder ohne Einschränkungen befahrbar sein. Der Termin war bereits einmal verschoben worden. Noch eine Vollsperrung am Wochenende 2. bis 4. September, und die Nerverei mit den Staus hat ein Ende. So der Plan. Die Realität sieht etwas anders aus.

Wobei es bleibt, ist die Vollsperrung. Ab Sonnabend (2. September), 8 Uhr, bis Montag (4. September), 5 Uhr, ist die Autobahn zwischen Waidmannsluster Damm und Stolpe in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Umleitung führt über Hennigsdorf, Heiligensee und Tegel.

Temporäre Vollsperrungen der A111 oft früher aufgehoben

Allerdings können die Autofahrenden ein wenig hoffen, dass diese Vollsperrung früher aufgehoben wird. Das war zum Beispiel am letzten August-Wochenende der Fall. Statt erst zum Berufsverkehr am Montag wurde der gesperrte Abschnitt schon am Samstagnachmittag wieder freigegeben.

Julia Ball, Sprecherin der Autobahn Nordost GmbH in Stolpe, will sich natürlich nicht darauf festlegen lassen, dass die angekündigte Sperrzeit auch an diesem Wochenende unterschritten werden kann.

Ab 6. September soll der Verkehr wieder fließen

Daraus wird nichts. Die Baufirma benötigt noch zwei weitere Tage, um in Höhe der Raststätte Stolper Heide die provisorischen Fahrbahnmarkierungen zu entfernen und die Mittelleitplanken wieder zu montieren. Danach sind noch letzte Arbeiten nötig, die dem Abbau der während der Bauphase nötigen Verkehrssicherung galten. Nach jetzigem Stand wird daher bis Mittwochmorgen (6. September) in beiden Fahrtrichtungen nur eine Spur zur Verfügung stehen. Zu Beginn des Berufsverkehrs am Mittwoch werden dann wieder alle vier Fahrspuren für den Verkehr freigegeben.

Eigentlich sollten die Sanierungsarbeiten schon Ende August abgeschlossen sein. Dass sich die Erneuerung von zwei Kilometer Fahrbahn in Fahrtrichtung Hamburg (Kreuz Oranienburg) etwas verzögert hat, lag an den starken Niederschlägen im August, die für eine Unterbrechung der Bautätigkeit gesorgt hatten.