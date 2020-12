Hennigsdorfs Stadtsporthalle ist in die Jahre gekommen. Für knappe 5,6 Millionen Euro sollen das Gebäude an der Spandauer Allee, das 1975 errichtet wurde, sowie die Außenanlagen umfänglich saniert werden. Einzig das Dach war einmal in den 1990er-Jahren erneuert worden, und auch eine LED-Beleucht...