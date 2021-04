Bernd Götze liebt es, sich in seinem Vereinsheim an der Heinrich-Heine-Straße in Hennigsdorf aufzuhalten. Nur vor die Tür tritt der Vereinsvorsitzende nicht so gern. Und das hat seine Gründe.

Frische Farbe, ein Teil der Fassade in einem knalligen Blau: Aus dem DDR-Plattenbau, der einst einen Juge...