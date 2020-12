Ein bisschen mehr Zeit müssen Autofahrer an der Kreuzung Breite Straße und Poststraße in Velten einplanen. Dort werden derzeit für den Neubau der seniorengerechten Wohnungen in der Breiten Straße 71 Fernwärmeleitungen verlegt. Die Arbeiten sollen bis Montag, 7. Dezember, andauern, teilte die Veltener Stadtverwaltung mit.

Lange Ampelphasen

An der Ampelkreuzung ist die reguläre Ampelschaltung außer Betrieb und durch Baustellenampeln ersetzt. Die jeweiligen Ampelphasen sind lang und laden geradezu dazu ein, bei Rot den Motor für einige Minuten abzustellen. Es besteht die Gefahr längerer Rückstaus.