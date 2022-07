Fast hätte diese Baustelle ihren ersten Jahrestag feiern können. Als in der Fontanestraße in Höhe der Feldstraße Anfang August vorigen Jahres die Sanierung begann, war mit einer Bauzeit bis Ende des vorigen Jahres gerechnet worden. Doch aus der Weihnachtsbescherung für den Verkehr wurde nichts. Unter anderem Corona und Probleme mit dem Baumaterial sorgten dafür, dass die Bauzeit Monat um Monat verlängert wurde. Jetzt aber ist es geschafft!

Ab dem heutigen Freitagsnachmittag (22. Juli) soll das Nadelöhr in Hennigsdorf der Vergangenheit angehören und der Verkehr wieder fließen, bestätigte Rathaus-Sprecherin Andrea Linne. Am Freitagvormittag seien die letzten Fahrbahnmarkierungen aufgetragen worden. Wenige Restarbeiten müsstsen noch an der Einmündung zur Krummen Straße erledigt werden. Diese behindern aber nicht mehr maßgeblich den Verkehr.