Die Proben müssten in vollem Gange sein, Voce Libera sollte in der Adventszeit in Veltens historischer Turnhalle auftreten. Aber dieses Jahr ist eben alles anders. Weihnachten findet im kleinen Kreise statt, gemeinsames Singen im Chor geht coronabedingt gerade gar nicht, die „voce libera“, die...