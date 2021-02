Vier Punkte voraus: Lindow-Gransee bleibt das Maß aller Dinge in der 2. Bundesliga. Angreifer Matti Binder beim Aufschlag und seine Mannschaft steht die heiße Saisonphase ins Haus: Erst in Warnemünde, dann in Heimspielen gegen Neustrelitz und gegen Moers. © Foto: Matthias Haack